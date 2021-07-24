Олимпиада в Токио: за сутки 17 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено на Играх
Общее число заболевших коронавирусом на Олимпиаде в Токио, начиная с 1 июля во время подготовки Игр, достигло 123, сообщается на сайте ОИ-2020.
При этом за прошедшие сутки число новых случаев составило 17. В их число, в частности, попал один спортсмен, который при этом не является японцем, однако его гражданская принадлежность не указывается. Также положительный тест сдал иностранный сотрудник персонала.
Олимпиада-2020 официально стартовала 23 июля, она будет идти до 8 августа.
Изначально Игры должны были пройти в прошлом году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.
09:46 24/07/2021
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