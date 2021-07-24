Представительница Китая победила с олимпийским рекордом, набрав 251,8 балла.





В соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м "серебро" и результат 251,1 балла достались российской спортсменке Анастасии Галашиной.





Обладательницей бронзовой медали стала швейцарка Нина Кристен с результатом 230,6 балла, п ишет Украинская правда



