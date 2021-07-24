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Олимпиада-2020. Расписание финалов дня: разыграют 11 комплектов наград

24 июля на летней Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны 11 комплектов медалей в семи видах спорта.

Олимпиада-2020. Расписание финалов дня: разыграют 11 комплектов наград
24 июля

Все финалы дня


Стрельба

10 м, пневматическая винтовка, женщины

4.45

1. Ян Цянь (Китай) – 251,8

2. Анастасия Галашина (Россия) – 251,1 

3. Нина Кристен (Швейцария) – 230,6

24. Мария Мартынова (Беларусь)  

10 м, пневматический пистолет, мужчины

9.30

Велошоссе

Групповая гонка, мужчины

5.00

Беларусский участник: Александр Рябушенко

Тяжелая атлетика

До 49 кг, женщины

7.50

Стрельба из лука

Смешанные команды

10.25

Дзюдо

До 48 кг, женщины

12.10

До 60 кг, мужчины

12.40

Фехтование

Шпага, женщины

13.50

Сабля, мужчины

14.20

Тхэквондо

До 49 кг, женщины

14.30

До 58 кг, мужчины

14.45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – беларусское.
by.tribuna.com
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