Фотофакт: Осака зажгла олимпийский огонь на церемонии открытия
Японская теннисистка сыграла важную роль в церемонии открытия летних Олимпийских игр.
Наоми Осака зажгла олимпийский огонь / Источник: Getty Images
Заключительным этапом мероприятия стало зажжение олимпийского огня на Национальном стадионе в Токио.
Спортсменка в белой форме поднялась по специальным ступенькам и зажгла огонь Олимпийских игр-2020.
Напомним, церемония открытия ОИ в Токио проходила без зрителей из-за пандемии коронавируса. На трибунах присутствовали всего лишь 950 человек – официальные лица.
22:01 23/07/2021
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