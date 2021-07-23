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Фотофакт: Осака зажгла олимпийский огонь на церемонии открытия

Японская теннисистка сыграла важную роль в церемонии открытия летних Олимпийских игр.

Наоми Осака зажгла олимпийский огонь / Источник: Getty Images

Заключительным этапом мероприятия стало зажжение олимпийского огня на Национальном стадионе в Токио.

Спортсменка в белой форме поднялась по специальным ступенькам и зажгла огонь Олимпийских игр-2020.

Напомним, церемония открытия ОИ в Токио проходила без зрителей из-за пандемии коронавируса. На трибунах присутствовали всего лишь 950 человек – официальные лица.
korrespondent.net
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