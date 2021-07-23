Фотофакт: Осака зажгла олимпийский огонь на церемонии открытия

Наоми Осака зажгла олимпийский огонь / Источник: Getty Images





Заключительным этапом мероприятия стало зажжение олимпийского огня на Национальном стадионе в Токио.





Спортсменка в белой форме поднялась по специальным ступенькам и зажгла огонь Олимпийских игр-2020.





Напомним, церемония открытия ОИ в Токио проходила без зрителей из-за пандемии коронавируса. На трибунах присутствовали всего лишь 950 человек – официальные лица.



