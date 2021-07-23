Алексей Кудин записал видеообращение из СИЗО №1 в Минске

Вот главное:









- моему здоровью ничего не угрожает. Есть все блага, тренируюсь по 2 часа в день, кушаю нормально, сплю





- я понесу наказание, которое должно быть и готов искупить свою вину





- все сознательную жизнь я выступал за свою страну под красно-зеленым флагом и 20 лет приносил и буду еще приносить медали своей стране





- я бы просил оппозиционные силы не использовать мои имя и спортивные достижения в своих интересах





- хочу, чтобы в моей стране воцарился покой ... и я не хочу, чтобы мою страну разрушали





- я поддерживаю ту политику, которую ведет действующая власть





- я планирую просить о помиловании у Александра Лукашенко





- в дальнейшем хочу выступать и прославлять свою страну





Кадры опубликованы провластным Telegram-каналом.





Кудина должны были судить по статье 363 "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок" осенью 2020 года.



