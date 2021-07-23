+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Алексей Кудин записал видеообращение из СИЗО №1 в Минске

Об этом пишет sputnik.by

Вот главное:


- моему здоровью ничего не угрожает. Есть все блага, тренируюсь по 2 часа в день, кушаю нормально, сплю

- я понесу наказание, которое должно быть и готов искупить свою вину

- все сознательную жизнь я выступал за свою страну под красно-зеленым флагом и 20 лет приносил и буду еще приносить медали своей стране

- я бы просил оппозиционные силы не использовать мои имя и спортивные достижения в своих интересах

- хочу, чтобы в моей стране воцарился покой ... и я не хочу, чтобы мою страну разрушали

- я поддерживаю ту политику, которую ведет действующая власть

- я планирую просить о помиловании у Александра Лукашенко

- в дальнейшем хочу выступать и прославлять свою страну

Кадры опубликованы провластным Telegram-каналом.

Кудина должны были судить по статье 363 "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок" осенью 2020 года.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]