



Во время парада делегаций, примерно спустя два часа после начала церемонии, на стадион вышла наша команда. Флаг несли пловец Никита Цмыг и лучница Анна Марусова, пишет kp.by





В соответствии с японским алфавитом белорусы появились на арене ближе к концу парада. Напомним, что в Играх примут участие 108 белорусских атлетов.





Спортсмены во время церемонии. Фото: кадр видео "Беларусь 1".





И еще до церемонии в борьбу в квалификационном раунде вступили стрелки из лука и представители академической гребли.



