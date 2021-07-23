Церемония открытия Олимпиады 2020. Трансляция

Мероприятие, которое даст официальный старт XXXІІ Олимпийским играм в столице Японии, в YouTube транслирует украинский "5 канал".









Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год.





Они пройдут с 23 июля по 8 августа без зрителей: на трибуны допустят только ограниченное число представителей Международного олимпийского комитета (МОК), дипломатов и спонсоров Игр.