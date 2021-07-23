Церемония открытия Олимпиады 2020. Трансляция
23 июля в 14.00 по Минску в Токио началась церемония открытия Олимпиады 2020.
Мероприятие, которое даст официальный старт XXXІІ Олимпийским играм в столице Японии, в YouTube транслирует украинский "5 канал".
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год.
Они пройдут с 23 июля по 8 августа без зрителей: на трибуны допустят только ограниченное число представителей Международного олимпийского комитета (МОК), дипломатов и спонсоров Игр.
Олимпиада, в которой примут участие 15,4 тыс. спортсменов со всего мира, продлится до 8 августа. На Играх в Токио 2020 будет представлено 33 вида спорта и 50 дисциплин. Всего разыграют 339 комплектов медалей.
14:10 23/07/2021
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