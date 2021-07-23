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Протестующие против проведения Олимпиады собрались у мэрии Токио

Акция протеста против проведения Олимпиады проходит в пятницу возле мэрии столичной префектуры. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.



Демонстрация приурочена к завершению эстафеты олимпийского огня перед запланированным на вечер открытием Игр. По подсчетам репортера ТАСС, в ней приняли участие около 100 человек. Протестующих не пускали к площади возле мэрии, где проходит церемония по случаю окончания эстафеты. Они собрались в месте полицейского оцепления. Однако их выкрики с призывами отменить Игры слышны на площади и мешают выступающим.

"Олимпиада проводится для спонсоров и олимпийских чиновников. О простых гражданах и спортсменах никто не думает. В Токио сейчас новый всплеск заражений [коронавирусом], а что будет после Олимпиады? Игры нужно было отменять", - поделилась своим мнением с информагентством одна из участниц протеста. В последние дни суточный прирост случаев COVID-19 в Токио резко вырос почти до 2 000, что является максимумом с января текущего года.

В течение дня запланировано еще несколько подобных акций. В частности, протестующие собираются пройти маршем в районе неподалеку от главного олимпийского стадиона.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Церемония открытия также пройдет в отсутствие обычных зрителей, на нее допустят 950 официальных лиц.
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