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Олимпиада -2020 в Токио: 10 фактов, почему она войдет в историю

Олимпийские игры откроются в Токио 23 июля. Впервые соревнования атлетов пройдут без зрителей, а спортсмены будут сами надевать медали. Всего на Олимпиаде и Паралимпиаде Япония примет 15 тыс. спортсменов.

Олимпиада -2020 в Токио: 10 фактов, почему она войдет в историю
Расходы Японии на проведение Олимпийских игр в Токио достигли $15,4 млрд, пишет Office Life.

1. Международный олимпийский комитет впервые в истории состязаний утвердил новый олимпийский девиз: «Быстрее, выше, сильнее — вместе!». Прежний девиз: «Быстрее, выше, сильнее!» был утвержден первым Олимпийским конгрессом в 1894 году и с тех пор ни разу не менялся.

2. Комплекты призовых медалей (5 тыс. штук) токийской Олимпиады изготовлены из переработанных электронных устройств. Для этого население Японии сдало в переработку 79 тонн неисправной техники. Из нее в итоге извлекли необходимые 30,3 кг золота, 4100 кг серебра и 2700 кг бронзы.

3. По оценкам экспертов, Беларусь может рассчитывать на медали в следующих дисциплинах: велосипедный спорт (Елена Омелюсик), теннис (Арина Соболенко), прыжки на батуте (Иван Литвинович, Владислав Гончаров), тяжелая атлетика (Евгений Тихонцов), толкание ядра (Алена Дубицкая), прыжки в высоту (Максим Недосеков), тяжелая атлетика (Дарья Наумова), борьба вольная женская (Василиса Марзалюк, Ирина Курочкина), метание копья (Татьяна Холодович), гребля на байдарках и каноэ (Олег Юреня, Марина Литвинчук, Ольга Худенко), дзюдо (Марина Слуцкая), борьба греко-римская (Кирилл Маскевич), метание молота (Юрий Васильченко, Иван Тихон), современное пятиборье (Ольга Силкина, Анастасия Прокопенко), бокс (Дмитрий Асанов).

4. На Олимпиаду-2020 заявлены четыре новых вида спорта: карате, скейтбординг, серфинг и скалолазание. Например, в соревнованиях по карате примут участие 80 спортсменов. Они выступят в двух разновидностях карате — кумите и ката. Скалолазание будет мужским и женским, заявлено 40 участников. Столько же спортсменов выступит в серфинге, организованном на Тихоокеанском побережье Японии. Спортсмены будут выступать группами, уходя в море на полчаса. В скейтбординге разыграют четыре комплекта наград.

5. Соревнованиям по гребле на байдарках и каноэ, которые запланированы уже в первый день Олимпиады, угрожает нашествие устриц. Дело в том, что огромное количество моллюсков прикрепилось к поплавкам, предназначенным для поддержания спокойной водной поверхности. Уже выловлено 14 тонн устриц, так как под тяжестью моллюсков поплавки начали тонуть.

6. Курьезной новостью Игр стало известие о том, что спортсмены в олимпийском городке будут спать на картонных кроватях, рассчитанных на одного человека. Из-за слишком резких движений они могут легко сломаться. Мебель, получившая название «антисекс-кровати», изготовлена из переработанных материалов компанией Airweave.

7. Главы 15 государств и международных организаций посетят церемонию открытия Олимпиады в Токио. На открытии точно будет президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Монголии и жена Байдена.

8. Убытки от проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио без зрителей оцениваются в $21,8 млрд, подсчитал университет Кансай. Калькуляция потерь такова: убытки от недопуска болельщиков на соревнования —это 16,08 млрд. Убытки от переноса Олимпиады на год уже оценены в $5,8 млрд.

9. Общую численность делегаций на Олимпиаде в Токио сократят до 78 тыс. человек, то есть примерно в два раза (изначально планировали 180 тыс.). Число VIP-персон, приглашенных на церемонию открытия Олимпиады в Токио, организаторы сократили до 1000 человек.

10. Подготовке церемонии открытия сопутствовал скандал — увольнение режиссера Кентаро Кобаяси. Причиной стала его шутка более чем 20-летней давности. В Сеть была выложена запись 1998 года, где Кобаяси в дуэте с другим деятелем искусства шутит о холокосте. Запоздалые извинения не смогли спасти режиссера.
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