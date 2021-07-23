В Токио накануне Олимпиады выявлены еще 12 человек с коронавирусом
Еще 12 человек, задействованных в проведении Олимпиады, заболели коронавирусом, сообщается в отчете на сайте оргкомитета Игр.
Среди них - два атлета из Олимпийской деревни, а также пять японцев и четверо иностранцев, работающих во время проведения Олимпиады, пишет Смартпресс.
Олимпиада в Токио откроется в пятницу, 23 июля. На трибунах не будет ни иностранных болельщиков, ни местных зрителей.
С 12 июля из-за ухудшения эпидемической ситуации в Токио действует режим чрезвычайной ситуации.
09:21 23/07/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение