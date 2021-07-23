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В Токио накануне Олимпиады выявлены еще 12 человек с коронавирусом

Еще 12 человек, задействованных в проведении Олимпиады, заболели коронавирусом, сообщается в отчете на сайте оргкомитета Игр.


Среди них - два атлета из Олимпийской деревни, а также пять японцев и четверо иностранцев, работающих во время проведения Олимпиады, пишет Смартпресс. 

Олимпиада в Токио откроется в пятницу, 23 июля. На трибунах не будет ни иностранных болельщиков, ни местных зрителей. 

С 12 июля из-за ухудшения эпидемической ситуации в Токио действует режим чрезвычайной ситуации.
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