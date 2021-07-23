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Первые белорусские спортсмены начали выступать на Олимпиаде

Первооткрывателями в сборной Беларуси на Играх в Токио стали представительницы академической гребли и стрельбы из лука.

© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW

В академической гребле в предварительном заезде одиночек Татьяна Климович показала 11 результат и вышла в следующий этап соревнований, пишет Sputnik. 
Полуфиналы пройдут в воскресенье.

В стрельбе из лука в квалификации лучший из белорусок стала Карина Деминская – 29 место. На 39 позиции обосновалась Анна Марусова, хуже остальных отстрелялась Карина Козловская – 61 строчка.

В квалификационном раунде в первый день Олимпиады приняли участие по 64 лучника и лучницы. Каждый совершил по 72 выстрела, после чего спортсмены заняли соответствующие места, и состязания перешли в этап на выбывание: 1 место сразится с 64, 2 – с 23, 3 с 61 и так далее до определения призеров.

На 23 июля соревнований больше не запланировано, все внимание будет приковано к официальному открытию Игр в Токио. Оно начнется в 14:00 по минскому времени (в 20:00 по местному). Из-за пандемии впервые сборные стран-участниц пройдут перед пустыми трибунами.

Беларусь в Японии представят 109 спортсменов в 20 видах спорта.

В субботу, 24 июля, продолжится соревновательная программа в академической гребле.

В частности, среди двоек в борьбу вступят Дмитрий Фурман, Сергей Володько у мужчин, Елена Фурман, Инна Никулина у женщин.
В пулевой стрельбе из пневматической винтовки с 10м в квалификации выступит наша Мария Мартынова.

В групповой велосипедной гонке на старт выйдет Александр Рябушенко.
Начнут свои баталии отечественные теннисисты.

В боксе первые бои проведут Александр Радионов и Владислав Смягликов.
А в плавании все начнется для Анастасии Шкурдай и Ильи Шимановича.
Календарь выступлений белорусских спортсменов можно найти здесь.
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