Сегодня в Токио открывается Олимпиада-2020

Церемония пройдет на Национальном стадионе и начнется в 14.00 по минскому времени.





Игры должны были состояться в 2020 году, но из-за коронавируса были перенесены на год. При этом все равно было решено оставить название «Олимпиада-2020».





Большая часть соревнований пройдут без зрителей при пустых трибунах.





В программе Игр - 33 вида спорта, в которых разыграют 339 комплектов наград. Украина представлена ​​157-ю спортсменами, выступающими в 25 видах спорта.





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Завершатся Олимпийские игры 8 августа.