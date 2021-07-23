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Сегодня в Токио открывается Олимпиада-2020

23 июля в Токио состоится торжественная церемония открытия ХХХІІ Олимпийских игр.

Сегодня в Токио открывается Олимпиада-2020
Церемония пройдет на Национальном стадионе и начнется в 14.00 по минскому времени.

Игры должны были состояться в 2020 году, но из-за коронавируса были перенесены на год. При этом все равно было решено оставить название «Олимпиада-2020».

Большая часть соревнований пройдут без зрителей при пустых трибунах.

В программе Игр - 33 вида спорта, в которых разыграют 339 комплектов наград. Украина представлена ​​157-ю спортсменами, выступающими в 25 видах спорта.

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Завершатся Олимпийские игры 8 августа.
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