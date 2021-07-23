Власти Гвинеи передумали, сборная страны поедет на Олимпиаду в Токио
Правительство Гвинеи отменило свое решение об отказе от поездки сборной страны на Олимпийские игры 2020. Об этом 22 июля сообщило информационное агентство Punchng.
21 июля стало известно, что правительство Гвинеи приняло решение отказаться от участия в соревнованиях из-за угрозы заражения коронавирусом. Однако по информации журналистов, пишет Гордон, отказ мог быть связан с финансовыми проблемами страны.
Но позже, "получив заверения от органов здравоохранения", власти страны дали согласие на участие спортсменов в Олимпиаде, заявил министр спорта Гвинеи Санусси Бантама Соу.
В состав сборной входят пять спортсменов.
Контекст:
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год.
Они пройдут без зрителей с 23 июля по 8 августа. Спортсмены уже начали прибывать в олимпийскую долину в Токийском заливе.
Всего в Играх примут участие около 11 тыс. спортсменов. Часть спортсменов решила не участвовать в соревнованиях из эпидемиологических соображений.
О первом больном COVID-19 жителе олимпийской деревни – не спортсмене – стало известно 16 июля. По состоянию на 22 июля среди участников Олимпиады в Токио и персонала подтвердили 87 случаев COVID-19, сказано в отчете оргкомитета Токио 2020.
08:09 23/07/2021
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