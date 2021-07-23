ФБР предупредило о киберугрозах Олимпиаде со стороны России





Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NBC.





Во время Олимпиады-2016 - российские хакеры похитили медицинские карты американских спортсменок Симоны Байлс и Серены Уильямс, а в 2018 году - помешали продажи билетов во время церемонии открытия. В этом же году, эксперты по кибербезопасности опасаются того, что российские хакеры в очередной раз попытаются помешать проведению Олимпийских игр.





ФБР, со своей стороны, предупреждает организаторов о том, что хакеры могут попытаться сорвать и Токийские игры.





"Сегодня ФБР не известно о какой-либо конкретной киберугрозе против этих Олимпийских игр, но призывает партнеров сохранять бдительность", - отмечает пресс-служба органа.





Эксперты убеждены в том, что кибератаки со стороны России являются ответом на дисквалификацию спортсменов страны из-за использования допинга для преимущества.







