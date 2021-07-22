БЧБ флаги на стадионе в Грузии: БАТЭ победил «Динамо» Батуми
Белорусы вывесили на стадионе огромный БЧБ.
БАТЭ на выезде победил «Динамо» Батуми в первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций.
ДИНАМО Б — БАТЭ — 0:1
ДИНАМО Б: Купатадзе — Чабрадзе, Кабахидзе (к), Азацкий, Азаров — Тейди, Алтунашвили (Манджгаладзе, 87) — Мамучашвили (Зария, 59), Фламарион (Саного, 80), Джигуари (Наваловский, 87) — Панцулая.
Запасные: Алавидзе, Харатишвили, Маргвелашвили, Гаприндашвили, Никабадзе, Тевдорадзе, Гагошидзе, Шиндагоридзе.
БАТЭ: Чичкан — Нечаев, А.Филипович, Я.Филипович, М.Володько (Бордачев, 46) — Умаров (Бессмертный, 90), Яблонский, Карасев, Нехайчик (к) — Сигневич, Милич (Юсов, 73).
Запасные: Кудравец, Дергачев, Волков, Копитович, Носко, Василевич, Супранович.
ГОЛ: 0:1 — Нехайчик (83).
Болельщики пришли поддержать борисовчан с бело-красно-белыми флагами.
23:48 22/07/2021
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