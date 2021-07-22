Токио-2020, Getty Images





В университете Кансай подсчитали убытки от проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио без зрителей. Они составили 2,42 триллиона иен (21,8 миллиарда долларов).





В расчете профессора Кацухиро Миямото приведена оценка прямых убытков от отсутствия туризма и экономических последствий в таких сферах, как городское планирование и использование объектов по окончании соревнований, вовлечения населения в околоолимпийские проекты и волонтерские работы, а также внедрения высоких технологий.

Убытки непосредственно от отказа от допуска болельщиков на соревнования оцениваются в 1,77 триллиона иен (16,08 миллиарда долларов), из них 719,8 миллиарда иен (6,54 миллиарда долларов) составляет финансовый ущерб непосредственно во время Игр, а 1,053 триллиона иен (9,538 миллиарда долларов) — убытки после соревнований.





Олимпиада в Токио откроется завтра.