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Кто может стать призером Игр в Токио-2020: Литвинович, Ноздрева и еще три белоруса, чьи фамилии малознакомы

А припомните: много у кого было на слуху имя Владислава Гончарова накануне Рио-2016? То-то же: быть может, во вторую очередь в качестве претендента на награды он и назывался, тем не менее изрядная доля болельщиков запомнила его в лицо только после завоевания золота в Бразилии.

Кто может стать призером Игр в Токио-2020: Литвинович, Ноздрева и еще три белоруса, чьи фамилии малознакомы
Елена Ноздрева
Иван ЛИТВИНОВИЧ (прыжки на батуте)

 Такой же путь теоретически способен проделать и Иван Литвинович — с поправкой, конечно, на то, что в системе координат мужчин-батутистов перед соревнованиями в Токио-2020 он все же котируется не столь высоко, пишет pressball.by

Хотя главный тренер сборной Ольга Власова о нем достаточно высокого мнения. Строго говоря, Литвинович стал обладателем олимпийской лицензии вообще первым из команды — благодаря серебру, взятому на чемпионате мира-2019. Но в течение 2021-го показывал результаты не лучше, чем другой соотечественник — Олег Рябцев. Их наставнику пришлось делать тяжелый выбор, и оказался он в пользу Ивана. "Если он все сделает, будет лучше всех. Взяли бы кого-то другого — речи о медали не было бы. А в случае с Литвиновичем шанс есть", — отметила Власова. Поверим. И проверим.

Иван Литвинович

Елена НОЗДРЕВА (гребля на байдарках и каноэ)

В материале, посвященном звездам нашего спорта, не могущим по разным причинам выступить в Токио-2020, мы с сожалением упоминали фамилию Артема Козыря. Дескать, переверстка олимпийской программы лишила его чуть ли не гарантированной награды. Все так, хотя и взамен были включены дисциплины, где белорусы сильны. Речь о двух каноэ-дистанциях у женщин — в одиночке и двойке. Сейчас речь о первой, где страну уже долгое время на международных стартах представляет Елена Ноздрева. Разумеется, будет делать это и на токийском водном канале.

В женском каноэ на планете, поскольку оно только-только дебютирует на ОИ, конкуренция не столь ожесточенная, пусть и год от года все растет. Тогда как в стране выросло целое талантливое поколение, которое еще спорит за то, чтобы путевку на Игры прибрать именно к своим рукам. Вот в одиночке это сделала Ноздрева, демонстрирующая стабильные показатели на протяжении уже нескольких лет. На мировом форуме-2018 она стала чемпионкой в двойке, спустя год повторила успех в неолимпийском виде — на полутысяче, а также прихватила бронзу именно в той дисциплине, где будет участвовать сейчас…

Илья ПОЛОЗКОВ (современное пятиборье)

Безусловно, мы раздаем лишние авансы и, возможно, подкладываем некоторым спортсменам свинью, обременяя их лишней ответственностью. Хотя и не заметить прогресс белорусского пятиборца в преддверии ОИ нельзя. Илья Полозков — один из в первую очередь тех, кому перенос главного форума четырехлетия как раз сыграл на руку. Закрывайся туда отбор поздней весной 2020-го, как планировалось изначально, — вероятно, среди участников нынешней Олимпиады Ильи не было вовсе, ибо на ключевых турнирах вроде чемпионатов мира он был вдали от призов.

И вот миновал год — и билет в Страну восходящего солнца очутился в кармане у 25-летнего белорусского пятиборца. Что любопытно, ему как раз в Токио исполнится 26 — незадолго до мужских индивидуальных состязаний. А вдруг он преподнесет там себе подарок? Кое-какие предпосылки есть. На протяжении текущего сезона Полозков, выдвинувшийся в безальтернативные лидеры мужской части сборной, не раз попадал на пьедестал этапов Кубка мира, благодаря чему, собственно, и заполучил заветную вакансию.

Алексей КОТКОВЕЦ (легкая атлетика)

От приятных сюрпризов в легкой атлетике мы как-то успели отвыкнуть. Последним из таковых можно считать золото, завоеванное в минувшем олимпийском цикле копьеметательницей Татьяной Холодович на континентальном первенстве. А в целом любые нежданно завидные показатели наших легкоатлетов, скорее, провоцировали по известным причинам тревогу и подозрения. Сейчас этого нет, потому что в наших метаниях маловато фигур, способных на результаты, эквивалентные самой элите в своих видах.

И все же здесь хочется отметить 23-летнего Алексея Котковца, специализирующегося на копье. Если уж кто-то и может выступить лучше, чем мы предполагаем, — причем вплоть до подиума, — так это именно Котковец. У него десятый результат сезона — 85,10, на четыре метра и два сантиметра ближе, нежели у третьего в данной таблице противника. Спросите, так почему же именно Котковец, а не Павел Мелешко, который пристроился вслед за партнером по сборной со своими 85,06? Во-первых, последний на шесть лет старше, и прорыв ему уже дается сложнее: Мелешко стабильно метает за 82-83, но пробить стену не получается. Во-вторых, Котковец в прошлом году метал за 86, причем именно в августе. Может повторить?


Дмитрий МИНЬКОВ (дзюдо)

В дзюдо на Олимпиадах белорусы не были в призах аж 17 лет — с Афин-2004, когда на высшую ступень пьедестала поднялся Игорь Макаров. В Токио-2020 поедут трое: Марина Слуцкая, Дмитрий Миньков и Никита Свирид. Имя первой должно быть уже прекрасно известно широкому болельщицкому кругу, а вот двух других — не совсем. Несомненно, и того, и другого к очевиднейшим соискателям драгметалла не отнесешь. Да и борьба — все же такой вид, где результаты предшествовавших основному в году турниров показательны. Редко в одночасье тот или иной единоборец может взмыть вверх настолько, чтобы из человека, проигрывавшего в первых раундах топ-стартов, обратиться в медалиста Игр.

Впрочем, у Минькова другой случай. Он к высотам подбирается постепенно. Дважды был серебряным призером соревнований "Большого шлема" в нынешнем сезоне, занял седьмое место на ЧМ-2021. Словом, весьма перспективная стартовая позиция, чтобы даже штурмовать подиум.


 

 
Григорий Трофенков
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