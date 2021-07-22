Генпрокуратура подтвердила: Алексея Кудина уже выдали в Беларусь
Генеральная прокуратура официально подтвердила, что кикбоксера Алексея Кудина выдали в Беларусь.
Его уголовное дело находится в суде Молодечненского района.
Когда именно спортсмена привезли в Беларусь, не уточняется
Кудин принял участие в протестах летом 2020 года. Его обвинили в сопротивлении сотрудникам милиции и завели уголовное дело. Спортсмен сбежал в Россию и попросил там политического убежища.
Однако российский суд решил выдать его в Беларусь. Решение было принято 21 июля несмотря на то, что накануне Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию Кудина в Беларусь, признав, что здесь ему могут грозить пытки.
16:27 22/07/2021
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