Им стал известный белорусский теннисист Сергей Бетов.





"Счастье любит тишину", — подписала фотографию в Инстаграме Гаспарян.













33-летний Сергей Бетов закончил карьеру игрока год назад и стал тренером. В последнее время Гаспарян готовилась к матчам под его руководством. Маргарита уже сменила фамилию на Бетова в своём инстаграм-аккаунте.





Один из подписчиков задался вопросом: "Кто жених? Почему нас не позвали?". На что Маргарита пошутила: "Белорусский олигарх, владеет полями с картошкой", — отмечает championat.com











