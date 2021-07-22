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Российская теннисистка - о своем женихе: белорусский олигарх, владеет полями с картошкой

Российская 26-летняя теннисистка Маргарита Гаспарян подтвердила, что вышла замуж, назвав имя избранника.

Им стал известный белорусский теннисист Сергей Бетов.

"Счастье любит тишину", — подписала фотографию в Инстаграме Гаспарян.



33-летний Сергей Бетов закончил карьеру игрока год назад и стал тренером. В последнее время Гаспарян готовилась к матчам под его руководством. Маргарита уже сменила фамилию на Бетова в своём инстаграм-аккаунте.

Один из подписчиков задался вопросом: "Кто жених? Почему нас не позвали?". На что Маргарита пошутила: "Белорусский олигарх, владеет полями с картошкой", — отмечает championat.com.
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