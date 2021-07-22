Опейкин: Выдача Кудина - вопрос уже скорее политический, чем юридический
Александр Опейкин, исполнительный директор Фонда спортивной солидарности, рассказал в эфире телеканала «Дождь», что грозит Алексею Кудина в случае экстрадиции в Беларусь вопреки запрету ЕСПЧ.
«Выдача Алексея Кудина — это вопрос уже скорее политический, чем юридический.
Что грозит Алексею? Тюрьма и пытки. То же самое, что происходит с другими политическими заключенными. Алексей Кудин является политическим заключенным, это не какой-то уголовный преступник, это политически преследуемый спортсмен.
Мы, как Фонд спортивной солидарности, очень долго отстаивали вопрос отмены экстрадиции Алексея Кудина. Экстрадиция должна была состояться еще в январе. Но благодаря нашим действиям, общественности беларусской и российской, включению большого количества спортсменов, мы написали большую петицию, которую направляли в Генпрокуратуру, Олимпийский комитет и Госдуму, в январе ничего не произошло.
Экстрадиция Алексея в Беларусь — очень негативный факт для всего общества, не только для спортсменов. И мне кажется, это не очень хорошо скажется на авторитете российских властей, судов», – сказал Опейкин.
Ранее сообщалось, что вероятнее всего, Алексея Кудина вывезли в Беларусь из СИЗО в Зеленограде.
Источник: tribuna
13:57 22/07/2021
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