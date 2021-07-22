Спортсмена Алексея Кудина скорее всего тайно доставили в Минск

Алексея Кудина. По неофициальной информации, спортсмена Алексея Кудина уже доставили в Минск, сообщает 21 июля Апелляционный суд оставил в силе решение Московского областного суда о выдаче БеларусиПо неофициальной информации, спортсмена Алексея Кудина уже доставили в Минск, сообщает Свабода





В комитете «Гражданская помощь», который юридически поддерживал Алексея Кудина, сообщили, что спортсмена, вероятно, вывезли из СИЗО в Зеленограде (Россия) и на самолете доставили в Минск.





Вчера у Алексея Кудина закончился срок содержания под стражей. Апелляционный суд Москвы оставил в силе решение выдать его официальному Минску. Члены белорусской диаспоры в Москве, певица Анжелика Агурбаш, адвокат Кудина и его жена Татьяна были возле СИЗО в Зеленограде до поздней ночи.





"В 19.40 из СИЗО выехал микроавтобус с мигалками, в нем были сотрудники ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний, – РС). Мы считаем, что в микроавтобусе был Алексей. Мы не сумели бы догнать микроавтобус, который едет не по правилам и по выделенной полосе. Друзья белорусской диаспоры узнали, что Алексей был на рейсе "Москва-Минск", который вылетал из Шереметьево в 23.50» в 1.08 самолет был в Минске", - рассказали в комитете «Гражданская помощь».





"Через знакомых мы узнали, что был такой пассажир вчера на рейсе Аэрофлота. Но я ничего не знаю точно, и теперь иду писать заявление в полицию о том, что у меня пропал муж, – рассказала Свободе жена Алексея Татьяна. - Я приехала с маленьким ребенком встретить папу, но у нас не получилось. Сейчас, наверное, вернусь домой, в Беларусь. Мы все это время оставались в Беларуси, так как выехать с таким количеством детей непросто – у нас их пятеро. Но я не собираюсь опускать руки, будем продолжать бороться"





То, что Алякся Кудина скорее всего вывезли из СИЗО в Подмосковье, изданию «Трибуна» сообщила и адвокат комитета «Гражданское содействие» и защитник спортсмена Мария Красова.





В Беларуси Кудина обвиняют по статье 363 Уголовного кодекса (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок). Максимальное наказание - до 5 лет лишения свободы.





21 июля Европейский суд по правам человека (ЭСПЧ) запретил экстрадицию белорусского атлета, сославшись на убедительные доказательства его защиты.

"Мы настаиваем на том, чтобы было принято во внимание решение ЭСПЧ о применении Правила 39 Регламента суда», — отметили в комитете «Гражданское содействие».





Сегодня в полночь исполнилось полгода заключения Кудина.





Вчера сообщалось, что в Москву для задержания кикбаксера Алексея Кудина выехали представители белорусских силовых структур. Как утверждает Фонд спортивной солидарности, их опознали пассажиры в минском аэропорту.





Ранее московский суд не удовлетворил жалобу защиты Алексея Кудина, которая добивалась запрета на экстрадицию в Беларусь, где спортсмену грозит длительный срок заключения якобы за нападение на милиционеров во время протестов в прошлом году в августе.