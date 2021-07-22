Олимпиада и еда: чем кормят спортсменов в Токио

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Еда в олимпийской деревни в Токио представлена несколькими кухнями: европейской, японской, есть и халяльная еда, сообщил Sрutnik источник, который работает на Играх.





Пресс-секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси Виктория Меннанова в среду заявила, что все белорусские спортсмены положительно оценивают питание, а также условия проживания в Олимпийской деревне.





Sputnik пошел дальше и узнал, правда ли это и как обстоят дела в олимпийском пресс-центре.





Столовая для спортсменов на Олимпийских Играх в Токио

© Photo : НОК РБ





По дороге в олимпийскую столовую приходится пройтись мимо аллеи, вдоль которой висят флаги стран-участниц Игр. Правда, из-за строгих антикоронавирусных мер везде приходится носить маску - в Токио за этим следят.





Как отметил собеседник агентства, спортсмены могут брать завтраки, обеды и ужины нефиксированных размеров и комплектации. Меню достаточно разнообразное, есть даже фаст-фуд в виде бургеров.





Сама столовая находится в здании наподобие ангара, здесь очень трепетно следят за социальной дистанцией.





"В деревне атлетов с питанием все хорошо. Есть блюда азиатской, японской, европейской кухонь. Спортсмены пока не жалуются, я не слышал по крайней мере. В столовой строгие карантинные меры: перегородки на столах, влажные салфетки для их протирания", - рассказал собеседник Sputnik.





В столовой также приходится выполнять все санитарные требования

© Photo : НОК РБ





По его словам, журналистов в пресс-центре кормят, но выбор не столь широк. Средняя цена обеда составляет 1300 - 1500 йен (11,8 - 13,62 долларов). Как правило, на гарнир идет рис или лапша, а из основного блюда - мясо, в основном, говядина.





К слову, оказывается, в японском олимпийском общепите нельзя фотографировать, с чем это связано, не поясняется. Возможно, причина тому - коронавирус, ведь японцы очень его боятся и даже Игры находится под угрозой.





Возможна отмена Олимпиады





Гендиректор оргкомитета Игр Тосиро Муто даже не исключил возможную отмену главного спортивного события планеты из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Он заявил, что в случае резкого роста заболеваемости COVID-19 устроители Игр будут вынуждены отменить соревнования.





Всего начиная с 1 по 22 июля среди людей, имеющих отношение к проведению Игр, был выявлен 91 инфицированный COVID-19.





Более того, сомнений в целесообразности проведения Олимпиады во время пандемии добавляет и скептицизм самих японцев, которые выступают против соревнований. Как показали опросы, порядка 83% населения Японии выразили категорическое несогласие с решением проводить игры в Токио.





Отметим, что со зрителями пройдет только 26 соревнований Олимпиады. Остальные 724 будут при пустых трибунах.





Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.



