"Платим за последствия футбола". В Риме резко выросло число заболевших COVID-19
За последние дни количество заражений коронавирусом в Риме выросло в пять раз. Советник по здравоохранению региона Лацио, где находится Рим, Алессио Д'Амато, считает, что этот бум был вызван празднованием победы в чемпионате Европы по футболу, сообщает The Guardian.
Отмечается, что заболеваемость в последнюю неделю резко, примерно в два раза, возросла по всей Италии, в основном из-за штамма "Дельта".
Однако в итальянской столице 20 июля было зафиксировано 557 новых случаев болезни по сравнению со 122 случаями 11 июля, когда Италия обыграла Англию в финале Евро 2020. В Лацио зарегистрировано 681 новое заражение – самый высокий показатель среди 20 регионов Италии.
"Мы платим за последствия футбола", – сказал Д'Амато, добавив, что ситуация в больницах пока находится под контролем. Он ожидает, что в ближайшие несколько дней число случаев заболевания еще больше возрастет в результате празднования футбольной победы, и в основном пострадают "молодые и непривитые" люди.
09:12 22/07/2021
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