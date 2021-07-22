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Режиссер церемонии открытия Олимпиады-2020 в Токио уволен из-за насмешек над Холокостом в 1998-м

Оргкомитет Олимпиады-2020 в Токио уволил режиссера церемонии открытия Игр Кентаро Кобаяси из-за антисемитских шуток в 1998-м.


Уничтожение евреев нацистами было темой одного из скетчей комедийного дуэта, частью которого был Кобаяси, пишет Трибуна. В частности он сказал: «Давайте сыграем в Холокост». Выступление состоялось в 1998-м, но видеозапись появилась только сейчас.

«Любой человек, каким бы творческим он ни был, не имеет права издеваться над жертвами нацистского геноцида. Нацистский режим также травил газом немецких инвалидов.

Любая ассоциация этого человека с Олимпиадой в Токио оскорбит память 6 миллионов евреев и будет жестокой насмешкой над Паралимпийскими играми», – сказал  заместитель декана Центра Симона Визенталя раввин Абрахам Купер.

Ранее команду, работающую над церемонией открытия, покинул композитор Кейго Оямада. В 1994-1995 годах он признался в интервью, что в школьные годы травил детей с ограниченными возможностями.
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