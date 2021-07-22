







Слова чиновника, адресованные президенту Олимпийского комитета Гвинеи, приводит агентство AFP. «В связи с COVID-19 правительство, озабоченное сохранением здоровья гвинейских спортсменов, с сожалением решило отменить участие Гвинеи в Олимпийских играх в Токио», – заявил Соу. В то же время источник AFP, близкий к правительству страны, считает, что решение также связано с недостатком средств для покрытия расходов на поездку в Японию. В состав команды должны были войти пять спортсменов.