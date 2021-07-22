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Сборная Гвинеи снялась с Олимпийских игр в Токио из-за ситуации с коронавирусом

Министр спорта Гвинеи Санусси Бантама Соу сообщил, что олимпийская сборная страны отказалась от участия в Играх Токио-2020 из-за ситуации с коронавирусом.



Слова чиновника, адресованные президенту Олимпийского комитета Гвинеи, приводит агентство AFP. «В связи с COVID-19 правительство, озабоченное сохранением здоровья гвинейских спортсменов, с сожалением решило отменить участие Гвинеи в Олимпийских играх в Токио», – заявил Соу. В то же время источник AFP, близкий к правительству страны, считает, что решение также связано с недостатком средств для покрытия расходов на поездку в Японию. В состав команды должны были войти пять спортсменов.
Р-спорт
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