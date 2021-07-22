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ПСЖ рассчитывает купить Поля Погба у "Манчестер Юнайтед" за 50 млн евро

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба может покинуть команду в это трансферное окно.



Как сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Daily Mail, клуб раздумывает над продажей 28-летнего футболиста, поскольку не хочет потерять его бесплатно. Контракт француза истекает следующим летом, и пока Поль не выражал желания продлить соглашения.

За ситуацией с Погба следит "Пари Сен-Жермен". Клуб рассчитывает приобрести хавбека этим летом за 50 млн евро, пишет ru.oxu.az, что в два раза меньше суммы, за которую его покупал "Манчестер Юнайтед". Агент игрока Мино Райола в настоящее время ведет переговоры с парижанами об условиях контракта для своего клиента.

В прошлом сезоне Погба провел 26 матчей в английской Премьер-лиге, забил три гола и отдал три результативные передачи.
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