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У белорусов плюс еще одна олимпийская лицензия. Последняя

На Играх XXXII Олимпиады Беларусь представят 108 спортсменов, которые поборются за медали в 20 видах спорта.

© REUTERS / EDGAR SU

Белорусские теннисисты получили право выступить в мужском парном разряде на Олимпиаде в Токио, сообщает  Sputnik со ссылкой на Белорусскую теннисную федерацию.

Решение принято Международной теннисной федерацией (ITF), которая квалифицировала Илью Ивашко и Егора Герасимова для участия в соревнованиях мужского парного разряда.

Олимпийский теннисный турнир стартует в Токио 24 июля.

Женскую часть белорусской команды представит Арина Соболенко, занимающая сейчас третью строчку мирового рейтинга WTA. Егор Герасимов (66-й в рейтинге ATP) и Илья Ивашко (79) примут участие в мужском одиночном разряде.

Сетки турнира в одиночном и парном разрядах станут известны 22 июля. Состав пар в миксте назовут 27 июля, поскольку заявка в смешанный разряд проходит непосредственно на турнире.

Накануне Олимпиады экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (сейчас занимает 14-ю позицию мирового рейтинга) сообщила, что приняла очень трудное для себя решение и отказалась от участия в Играх. Спортсменка объяснила свой поступок трудностями, “с которыми мы сталкиваемся в связи с пандемией”.

Звездный час у белорусского тенниса был в 2012 году, когда на Олимпиаде в Лондоне Виктория Азаренко и Максим Мирный завоевали золотую награду в миксте. Там же Вика стала бронзовой призеркой игр в одиночном разряде.

Кто из теннисистов не летит в Токио


По различным причинам (травмы, боязнь заразиться коронавирусом, отсутствие интереса к олимпийским соревнованиям) в Токио не летят многие топовые теннисисты. От выступлений на Играх отказались Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Роджер Федерер, Маттео Берреттини, Денис Шаповалов. У женщин – Анжелика Кербер, Симона Халеп, Серена Уильямс, Йоханна Конта, Софья Кенин, Бьянка Андрееску.
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