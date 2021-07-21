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Большой гайд по Олимпиаде. У кого из беларусов самые высокие шансы на медали и кто достоин поддержки при любом раскладе

Вот-вот должны начаться очередные летние Олимпийские игры. Токио-2020(1) по праву носят статус многострадальных – из-за коронавируса их и так перенесли на год, а все еще то и дело ходят слухи о том, что соревнования все равно могут отменить в последний момент.

Большой гайд по Олимпиаде. У кого из беларусов самые высокие шансы на медали и кто достоин поддержки при любом раскладе
фото: ЕРА, ТАСС
Но пока все движется по плану: спортсмены прибывают в Японию, заселяются в олимпийскую деревню и приступают к финальным тренировкам.

Какой прогноз на выступление сборной Беларуси на ОИ? Как на это посмотреть? За кого притопить не только как спортсмена, но и просто человека, который не смог игнорировать страдания соотечественников? Ответы на эти вопросы by.tribuna.com собрали в гайд – читайте и узнаете!

Когда (и во сколько) проходит Олимпиада?

Соревнования уже начались – 21 июля стартовал групповой этап турниров по футболу и софтболу. Церемония открытия запланирована на 23 июля и должна начаться в 20:00 по японскому времени, а первые медали разыграют 24 июля. Закроются Игры 8 августа, в этот же день в восьми видах спорта разыграют последние медали Токио.

Как и пять лет назад в Рио, местное время на ОИ будет отличаться от беларусского на шесть часов – правда, в другую сторону. В 2016-м к бразильскому времени нужно было прибавлять – поэтому вечерние соревнования смотрели в Беларуси глубокой ночью (например, Иван Тихон взял серебро, когда в Минске было около половины пятого утра). Сейчас время надо отнимать – то есть ночью по беларусскому времени будут проходить утренние токийские старты (что тоже кое-где нарушит планы на сон), а вот вечерние можно будет посмотреть комфортно (та же церемония открытия начнется в 14:00 по Минску).
Трансляции планируют каналы БТРК – лишать их прав на ОИ после исключения из Европейского вещательного союза все же не стали. Ну а все результаты в режиме реального времени будут размещены на официальном сайте ОИ.

У кого из беларусских спортсменов наивысшие шансы на медали?

От Беларуси на игры едет наименьшее количество представителей в истории – 108 спортсменов. Они представлены в 20 видах спорта из 46 по классификации на сайте ОИ.

В Рио-2016 силами 120 атлетов сборной в копилку страны пошли 9 медалей – одно золото да по четыре серебра и бронзы. Честно говоря, судя по раскладам, повторение такого количественного показателя будет успехом для команды. Конечно, внезапные прорывы на пьедестал всегда возможны, но по имеющимся результатам мы смогли выделить лишь топ-10 реальных претендентов на награды – вот кто это.

Анастасия Прокопенко (современное пятиборье)


В сентябре уроженке Слуцка стукнет 36, но она не перестает показывать класс в своем виде – с трех последних ЧМ привезла четыре золотые медали. В июне этого года в Каире (ЧМ должен был пройти в Минске, но из-за ситуации в Беларуси его в начале 2021-го перенесли) Анастасии удалось победить в единственной доступной на ОИ дисциплине – индивидуальном первенстве. Правда, на июльском ЧЕ вся тройка призерок показала лучшие абсолютные результаты в баллах (Прокопенко в личном зачете не соревновалась), однако же ненамного. Букмекеры однозначно считают представительницу Беларуси фавориткой в борьбе за медали, а кое-кто – и за первое место.
Прокопенко сможет порадовать своей потенциальной наградой Лукашенко – Анастасия одна из самых последовательных его сторонниц в белспорте. Еще до подписи провластного письма Прокопенко не раз произносившая речи в поддержку любимого политика.

Когда будет соревноваться: 5-6 августа, решающий вид (комбайн, этакий аналог биатлона без лыж и снега, зато с лазерным пистолетом) начнется 6 августа в 13:30 (здесь и далее – беларусское время).

Владислав Гончаров (прыжки на батуте)


Единственный беларусский чемпион ОИ-2016 за пять лет не растерял кондиций – достаточным доказательством является лидерство в сводном рейтинге 2019-2021 годов для отбора на ОИ. Этой весной Гончаров съездил на ЧЕ – и стал вторым, уступив лишь сокоманднику Олегу Рябцеву, который в Токио не поехал (при квоте в два человека ему предпочли призера ЧМ-2019 Ивана Литвиновича). Теперь главные конкуренты действующего олимпийского триумфатора – китайцы Дун Дун и Гао Лэй (серебряный и бронзовый призеры-2016). Если прыжки пройдут без срывов, пьедестал вполне может быть тем же, что пять лет назад – вопрос в достоинстве медали.

25-летний Гончаров одним из первых подписался за режим (Литвинович тоже присоединился), но отказался это комментировать – и вообще в вербальных политических высказываниях не замечен.

Когда будет соревноваться: 31 июля – финал в 8:50.


Евгений Тихонцов (тяжелая атлетика)


Из-за допинговых скандалов беларуской сборной разрешено выставить в Токио лишь двух штангистов – одного мужчину и одну женщину. И если Дарья Наумова была практически единственным вариантом для выбора, у мужчин конкуренция была серьезнейшая – на путевку в Токио претендовали молодые чемпионы и вернувшийся в строй Андрей Арямнов. Но всех обставил Тихонцов – 22-летний атлет, который в 2019-м стал чемпионом Европы и мира (причем на планетарном форуме на один раз сменил привычную весовую категорию до 96 кг на до 102 кг, но это ему не помешало). В 2021-м его конкуренты поехали доказывать на ЧЕ – и на пьедестал попасть не смогли. Евгений в то время лечил грыжу, а в мае принял участие в ЧБ – и поставил новый рекорд Беларуси в рывке. Вскоре спортсмена утвердили в олимпийской делегации, и прямо сейчас по котировкам он считается явным претендентом на медали.

Никаких писем Тихонцов не подписывал (в отличие от Наумовой, которая поддержала Лукашенко).


Капитан олимпийцев Тихон не в курсе, почему от Беларуси на ОИ едут всего 2 штангиста. Озвучил пафосную версию, но сейчас мы вам объясним, в чем там дело
Когда будет соревноваться: 31 июля в 13:50.

Максим Недосеков (прыжки в высоту)


23-летний легкоатлет держится в топе мировых результатов, а в начале июля на турнире в Венгрии повторил лучший результат сезона в мире, преодолев планку 2,37 метра. Из конкурентов на ОИ выше последний раз прыгал катарец Мутаз Баршим – 2,40 в 2018-м. Он считается фаворитом, но беларусский прыгун – точно претендент на борьбу с ним не просто за медаль, а за золото.

Недосеков – один из главных спортивных адептов Лукашенко. За него он и на соревнования, и даже в прения с Еленой Левченко – там он прямо заявил, что выступает только за определенных людей, а увольнения спортсменов, высказавшихся против режима, назвал логичными. Письмо за режим Недосеков, конечно, тоже подписал.
Недосеков открылся Левченко: за событиями в стране (даже баном от МОК) не следит, на ОИ представит «вышестоящих», уволенные спортсмены пошли «против своего» (то есть власти)

Когда будет соревноваться: квалификация 30 июля, финал 1 августа в 13:10.

Дмитрий Асанов (бокс)


Весьма опытный по количеству соревнований 25-летний боксер уже ездил на ОИ – в 2016-м выступал в категории до 56 кг, но вылетел в 1/8 финала. С тех пор произошло повышение веса и несколько значительных успехов – в частности, победа на ЕИ-2019 в Минске (до 60 кг). В Токио Асанов отправляется в категории до 63 кг – явным фаворитом в легком весе там считается кубинец Энди Круз, но Асанов по котировкам следует сразу за ним. На пути к медали – три боя по три раунда по три минуты (выход в полуфинал – гарантированная бронза, их у боксеров две). Остается верить, что судьи, оценивающие количество и качество ударов, будут объективны.

Асанов сразу после выборов-2020 возмутился жестокостью силовиков, а вскоре подписался за честные выборы и против насилия. 


После этого действия у Дмитрия начались некоторые трудности – в частности, он вдруг сильно потерял в деньгах, но мнения не изменил. «Был вопрос: «Может, заберешь [подпись]?». Я сказал: «Нет». Предлагали подписаться за втрое письмо. Сказал, что все, что посчитал нужным, уже подписал», – рассказывал Асанов Александру Ивулину, снявшему с боксером большой выпуск «ЧестнОКа». На ОИ спортсмен квалифицировался, когда Ивулина уже посадили за решетку – и именно ему посвятил свое достижение.

Когда будет соревноваться: 25 июля (1/16 финала), 31 июля (1/8 финала), 3 августа (1/4 финала); полуфинал – 6 августа в 8:32 или 8:47; финал – 8 августа в 8:15.

Илья Шиманович (плавание)


За 2020-й беларусский пловец получил от американского медиа SwimSwam премию Swammy Awards как лучший в Европе. Было за что – практически все соревнования проходили на короткой воде, и там Шиманович к концу года установил мировой рекорд на 100 метров брассом, уделав легендарного олимпийского чемпиона Адама Пити. В стандартном бассейне, где пройдут заплывы ОИ, позиции Ильи чуть хуже – ему там удобнее на дистанции 50 метров брассом, где на майском ЧЕ он взял серебро, но ее в Токио не будет. Остается брассовая стометровка – на ЧЕ Шиманович там занял четвертое место, а всего за 2021-й он держит пятый результат. Но речь о долях секунды – так что все зависит от состояния в конкретный день заплывов. Шансы на медаль букмекеры оценивают высоко – в их раскладах беларусский пловец третий. Поучаствует Шиманович и в эстафете, но там награды будут чудом.

В плане политики 26-летний Шиманович – один из самых статусных молчунов белспорта, никак не проявивший свою позицию.


Когда будет соревноваться: 24-26 июля, финал 26 июля в 5:12.

Арина Соболенко (теннис)

23-летняя теннисистка, которая к лету набрала ход, была бы фавориткой в парном разряде, но напарница Виктория Азаренко, с которой наигрывались на турнирах, вдруг отказалась ехать в Токио, а замены ей почему-то не нашлось. Но и в одиночном разряде у Соболенко есть шансы – она все-таки третья ракетка мира прямо сейчас и третья же сеяная на ОИ. Тем более турнир в Токио пройдет на харде, с которым у спортсменки связаны почти все главные победы. Помешать тут может или проявлявшаяся раньше психологическая нестабильность, или встреча с достойной на харде соперницей раньше полуфинала (сетки пока нет, так что расклады еще не вполне ясны).

Соболенко подписалась за Лукашенко и ходила к нему на запись новогоднего обращения – при этом хочет, чтобы Беларусь гордилась ей.

Когда будет соревноваться: 24-31 июля, матчи за медали 31 июля ориентировочно в 6:00.

Ирина Курочкина (борьба)

27-летняя спортсменка имеет за плечами заметные достижения в последние годы – в своей весовой категории до 57 кг она взяла золото ЕИ-2019, бронзу ЧМ-2019 (которая и дала путевку на ОИ), а в 2021-м выиграла чемпионат Европы. Такая форма позволяет спортсменке находиться высоко и в прогнозах на Токио – на нее ставят в районе третьей-четвертой позиции. С учетом того, что в борьбе две бронзы (за каждую борются все спортсмены, проигравшие одному и тому же финалисту), шансы на медаль вполне осязаемы.


Курочкина одной из первых подписалась за режим, выдав практически оксюморон: «Я свободный человек и не должна выражать какую-то оппозицию».

Когда будет соревноваться: 4-5 августа, схватки за медали 5 августа после 12:15.

Анна Гайдукевич, Анастасия Рыбакова, Арина Цицилина, Карина Ермоленко, Анастасия Молоканова (художественная гимнастика)


Беларусская «художка» традиционно борется за медали на любом крупном турнире, но у одиночниц Алина Горносько и Анастасия Салос очень вряд ли смогут подвинуть российских сестер Дину и Арину Авериных с израильтянкой Линой Ашрам. А вот в групповых упражнениях (россиянки и тут суперявные фаворитки) команда от Беларуси вполне может побороться на равных с Болгарией, Израилем, Японией и Китаем. На июньском ЧЕ беларусский квинтет занял четвертое место – ниже «выстрелившей» Италии, но выше Болгарии. А получится ли зацепить медаль на ОИ – это уж как мячи, булавы да обручи лягут.
Гайдукевич, Рыбакова и Цицилина подписались за Лукашенко (как и Горносько с Салос), Ермоленко и Молоканова – нет.

Когда будут соревноваться: 7-8 августа, финал 8 августа после 5:00.

Марина Литвинчук, Ольга Худенко, Надежда Попок, Маргарита Махнева (гребля на байдарках)


Бронзовая четверка ОИ-2016 и в этом году выйдет на коронную дистанцию в 500 метров – на июньском чемпионате Европы квартет стал вторым, уступив лишь главным фавориткам, венгеркам. Зато удалось обогнать польскую команду, которую в олимпийских раскладах ставили сразу за венгерской – а значит, шансы на еще одну медаль Игр есть. А Литвинчук с Худенко на ЧЕ взяли еще и бронзу в байдарке-двойке на 500 метрах – там награда ОИ будет еще менее доступной, но тем сильнее мотивация ее все-таки достать.

33-летняя Литвинчук известна своей поддержкой Лукашенко, из ее напарниц ни одна не подписала письма за режим.

Когда будут соревноваться: четверки – 6-7 августа, финал 7 августа в 6:00; двойки – 2-3 августа, финал – 3 августа в 6:47.

Кого хочется поддержать вне зависимости от перспектив

В олимпийской команде 42 подписанта письма за Лукашенко. Выше уже были названы Гайдукевич, Гончаров, Горносько, Курочкина, Литвинович, Литвинчук, Наумова, Недосеков, Прокопенко, Рыбакова, Салос, Соболенко, Цицилина. Еще 29 подписантов – это Магомедхабиб Кадимагомедов, Василиса Марзалюк, Кирилл Маскевич, Али Шабанов (все – борьба), Евгений Королек, Татьяна Шаракова (оба – велоспорт), Анна Травкова (спортивная гимнастика), Дарина Пикулева (гребля), Нина Савина (марафон), Анастасия Мирончик-Иванова (прыжки в длину), Виталий Жук (десятиборье), Анастасия Раровская (спортивная ходьба), Анна Михайлова, Кристина Мулярчик (обе – бег на 400 м), Алексей Котковец, Павел Мелешко, Татьяна Холодович (все – метание копья), Юрий Васильченко, Глеб Дударев, Анастасия Маслова, Иван Тихон (все – метание молота), Татьяна Дроздовская, Никита Циркун (оба – парусный спорт), Ольга Силкина (пятиборье), Карина Деминская, Анна Марусова (обе – стрельба из лука), Мария Мартынова, Виктория Чайка, Юрий Щербацевич (все – пулевая стрельба).

Но есть в команде и те, кто выразили противоположную позицию – 

семеро беларуских олимпийцев подписались за честные выборы и против насилия. 


Призер прошлых ОИ Александра Герасименя уверена, что к ним будут относиться по-особенному – вне зависимости от их медальных перспектив.

Об Асанове, реальном претенденте на медали, написано выше. Теперь – о шести его единомышленниках.

Ольга Мазуренок (марафон)


Женский марафон – территория спортсменок из Эфиопии и Кении: квалификационный стандарт выполнили 175 спортсменок оттуда! Но максимум от одной страны на ОИ – три человека, так что все остальные тоже смогут побороться за достойный результат. В их числе и беларуска, в карьере которой всегда есть место подвигу. И речь не только о выдержанном временном отстранении из сборной после выступления за честные выборы. Помните, как Ольга выиграла чемпионат Европы-2018, несмотря на начавшееся посреди дистанции кровотечение?

На ОИ-2016 она финишировала пятой – сразу за топовыми африканками. Сейчас соперницы бегут еще быстрее – но что и в 32 Мазуренок не сдастся без боя, мы не сомневаемся.

Когда будет соревноваться: 7 августа в 1:00.

Дарья Борисевич (бег на 1500 метров)


Еще одна легкоатлетка, которую выжимали из сборной, но все же здравый смысл возобладал. В июне она помогла нацкоманде вернуться в Суперлигу, «закрыв» сразу две дистанции – и 1500 м, и 3000 м. Наградой стал самый весомый вклад в очковую копилку.

На ОИ будет лишь личный зачет – и там 31-летняя Борисевич объективно не в первых рядах. Попасть в полуфинал будет уже отличным достижением – но ведь беларусские женщины умеют удивлять как никто другой.
Когда будет соревноваться: квалификация – 2 августа в 3:35; полуфиналы – 4 августа в 13:00; финал – 6 августа в 15:50.

Эльвира Герман (бег на 100 метров с барьерами)


В том же соревновании за выход в Суперлигу, где отдавала все силы Борисевич, 24-летняя Герман квалифицировалась на ОИ, показав 13-е в мире время этого сезона. Прилично, но барьеристка понимает, что от медалей она пока далеко, хотя показала личный рекорд.

Зато по гражданской позиции она впереди очень многих: подписалась за честные выборы еще в августе, а в ответ на попытки давления была готова сменить сборную. В итоге идти на такое не пришлось, а мы можем пожелать Эльвире олимпийского финала на дебютных Играх. А там уж чем черт не шутит!

Когда будет соревноваться: квалификация – 31 июля в 4:45; полуфиналы – 1 августа в 13:45; финал – 2 августа в 5:50.

Мария Жодик (прыжки в высоту)


Не такая известная 24-летняя спортсменка квалифицировалась на ОИ в последний момент – на июньском ЧБ улучшила личный рекорд сразу на 4 см и преодолела нижнюю пороговую отметку в 1,96 метра. Дебютная Олимпиада – все равно отличное приключение, но почему бы не улучшить свое же персональное достижение снова и в прямом смысле улететь в финал из 16 лучших?

Когда будет соревноваться: квалификация – 5 августа в 3:10; финал – 7 августа в 13:35.

Евгений Цуркин (плавание)


30-летний спортсмен сборной взял лицензию на 100 м баттерфляем, а также включен в состав комбинированной эстафеты 4х100 м. С перспективами проблемы: если в 2020-м пловец на индивидуальной дистанции показал 13-й результат в мире, то в 2021-м проплыл пока лишь на полсекунды дольше – и сразу съехал на 80-ю строчку рейтинге (да, плавание – очень быстрая дисциплина). В эстафете удалось занять шестое место на майском ЧЕ, но на ОИ в дело включатся еще более серьезные соперники. Однако же, по крайней мере, за финал в эстафете побороться реально – думаем, Евгений не подведет.

Цуркин подписался за честные выборы только в июне – в отличие от своей жены Александры Герасимени, которая давно взяла на себя бремя лидера.

Когда будет соревноваться: лично: квалификация – 29 июля в 13:50, полуфиналы – 30 июля в 4:30, финал – 31 июля в 4:30; эстафета: квалификация – 30 июля в 15:50, финал – 1 августа в 5:36.

Карина Козловская (стрельба из лука)


У этой спортсменки поистине стальные нервы – она выиграла Кубок Беларуси-2020, проходивший на первой послевыборной неделе. А события в стране волнуют Козловскую – иначе бы она не подписывалась за честные выборы. После такого действия, по словам Карины, в команде проводили постоянные отборы «ждали ошибки, чтобы поставить в команду другую девочку». И на Кубке Беларуси-2021 Козловская стала лишь четвертой и не поехала на июньский ЧЕ – там вместо нее выступала Александра Куратник, подписантка за режим. Но в командных соревнованиях с ней Беларусь вылетела уже в 1/8 финала от Турции – а с Козловской брали серебро Европейских игр-2019.

Как бы то ни было, Карину все-таки утвердили в состав на ОИ. Правда, шансов даже на условный топ-8 очень и очень мало что в команде (с подписавшимися за Лукашенко партнершами Кариной Деминской и Анной Марусовой), что в одиночке (Деминская, взявшая на ЧЕ серебро, котируется явно выше, но тоже очень вряд ли попадет в топ). Но мы просто пожелаем девушке, которой 18 июля исполнился 21 год, получить удовольствие от процесса.

Когда будет соревноваться: лично: раунд посева – 23 июля с 3:00, 1/32 и 1/16 финала – 27-29 июля, 1/8 финала и далее – 30 июля с 3:30 ; в команде – 25 июля с 3:30.

Фото: gettyimages.com, pgv.cbsvit.by, vk.com/weightliftingbelarus, vk.com/fightershopby, by.tribuna.com, president.gov.by, noc.by, sportpanorama.by, bfla.eu, sportnaviny.com, instagram.com/kazlouskaya.karyna 
Алесь Коваль
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