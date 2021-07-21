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Стартовали первые соревнования Олимпиады в Токио

Первые олимпийские соревнования стартовали в рамках Игр в Токио, сообщает ТАСС.

 Женская сборная Японии по софтболу со счетом 8:1 обыграла команду Австралии на стадионе в Фукусиме.

Церемония открытия Олимпиады состоится 23 июля. Традиционно некоторые соревнования начинаются раньше официального старта Игр. Впервые с 1996 года соревновательную программу Олимпиады открыл не футбол.

Софтбол входил в программу Олимпиады с 1996 по 2008 год. Трижды золотые медали выигрывала сборная США, один раз - Японии. Команда России по софтболу ни разу не участвовала в Играх. Этот вид спорта не будет представлен на следующей летней Олимпиаде, которая пройдет в 2024 году в Париже.

На турнире в Токио выступят шесть команд - сборные Австралии, Канады, Италии, Мексики, США (действующий чемпион мира) и Японии. Они проведут между собой однокруговой турнир, по итогам которого две лучшие команды поборются за золотые медали, третья и четвертая сборные - за бронзовые награды. Позднее в среду пройдут встречи Италия - США (начало - 07:00 по бакинскому времени) и Мексика - Канада (10:00). Соревнования завершатся 27 июля.

21 и 22 июля матчи будут проходить на стадионе в Фукусиме, символизируя восстановление региона после катастрофы 2011 года, когда из-за вызванного землетрясением цунами произошла авария на одноименной АЭС. Все остальные игры будут проходить в Иокогаме.

Софтбол - менее травмоопасная разновидность бейсбола. Используется более мягкий мяч и увеличенная бита, площадка меньше, чем в бейсболе, матч длится семь иннингов вместо девяти, пишет ru.oxu.az
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