Стартовали первые соревнования Олимпиады в Токио

Женская сборная Японии по софтболу со счетом 8:1 обыграла команду Австралии на стадионе в Фукусиме.





Церемония открытия Олимпиады состоится 23 июля. Традиционно некоторые соревнования начинаются раньше официального старта Игр. Впервые с 1996 года соревновательную программу Олимпиады открыл не футбол.





Софтбол входил в программу Олимпиады с 1996 по 2008 год. Трижды золотые медали выигрывала сборная США, один раз - Японии. Команда России по софтболу ни разу не участвовала в Играх. Этот вид спорта не будет представлен на следующей летней Олимпиаде, которая пройдет в 2024 году в Париже.





На турнире в Токио выступят шесть команд - сборные Австралии, Канады, Италии, Мексики, США (действующий чемпион мира) и Японии. Они проведут между собой однокруговой турнир, по итогам которого две лучшие команды поборются за золотые медали, третья и четвертая сборные - за бронзовые награды. Позднее в среду пройдут встречи Италия - США (начало - 07:00 по бакинскому времени) и Мексика - Канада (10:00). Соревнования завершатся 27 июля.





21 и 22 июля матчи будут проходить на стадионе в Фукусиме, символизируя восстановление региона после катастрофы 2011 года, когда из-за вызванного землетрясением цунами произошла авария на одноименной АЭС. Все остальные игры будут проходить в Иокогаме.



