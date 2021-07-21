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Апелляционный суд в Москве оставил в силе решение о выдаче Алексея Кудина

Апелляционный суд в Москве оставил в силе решение о выдаче белорусского спортсмена Алексея Кудина официальному Минску


Об этом Свободе сообщили в комитете «Гражданское содержание», который юридически помогал спортсмену, в том числе представил адвоката.

Сегодня Европейский суд по правам человека (ЭСПЧ) запретил экстрадицию белорусского атлета, сославшись на убедительные доказательства его защиты.

Тем временем, в Москву для задержания Алексея Кудина выехали представители беларусских силовых структур. Их опознали пассажиры в аэропорту, пишет tribuna.com
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