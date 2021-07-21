Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил экстрадировать спортсмена Алексея Кудина в Беларусь, сообщает Zerkalo.io со ссылкой на Фонд спортивной солидарности.





«Сегодня прямо перед заседанием стало известно, что Европейский суд согласился с доводами о преследовании и возможности пыток в отношении Алексея Кудина. Нам дали 39-е правило (правило ЕСПЧ о временных мерах, которые применяются только там, где есть неизбежный риск нанесения непоправимого вреда. Наиболее типичными являются случаи в делах о высылке или экстрадиции, когда заявители опасаются за свою жизнь. — Прим. Zerkalo.io), в соответствии с которым имеется запрет на экстрадицию.





То есть Алексей должен находиться в России, пока окончательное решение не будет принято Европейским судом. Первое заседание не состоялось по той причине, что не работает интернет, Алексей не может принимать участие, мы ждем, когда все заработает. Следующее заседание назначено на 14.00», — цитирует адвоката Комитета «Гражданское содействие» Марию Красову Фонд спортивной солидарности.





После заседания Алексей должен выйти из СИЗО. Сегодня ровно 6 месяцев, как он находится не на свободе.





Многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексей Кудин через суд пытается обжаловать решение об экстрадиции его в Беларусь.





На родине уголовное дело в отношении спортсмена было возбуждено после акции протеста в Молодечно 10 августа по ст. 363 УК (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок).





Максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы.



