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Игрок "Минских Зубров" осужден на восемь лет за участие в протестах

Игрок клуба по американскому футболу «Минские Зубры» Ростислав Стефанович осужден на восемь лет за участие в массовых протестах августа 2020 года.

Об этом сообщили в официальном Facebook клуба. 

Стефанович был членом Координационного совета и участвовал в агитации штаба Виктора Бабарико.

«Команда по-прежнему уверена в невиновности Ростислава и надеется на полную реабилитацию», — написала пресс-служба «Минских Зубров» в соцсетях.

32-летний Ростислав Стефанович был задержан и избит в 2020 году. Его обвинили в участии в массовых беспорядках в Минске. 

Позднее международными правозащитными организациями он был признан политзаключенным.
Источник: gazeta.ru
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