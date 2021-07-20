Игрок "Минских Зубров" осужден на восемь лет за участие в протестах
Игрок клуба по американскому футболу «Минские Зубры» Ростислав Стефанович осужден на восемь лет за участие в массовых протестах августа 2020 года.
Об этом сообщили в официальном Facebook клуба.
Стефанович был членом Координационного совета и участвовал в агитации штаба Виктора Бабарико.
«Команда по-прежнему уверена в невиновности Ростислава и надеется на полную реабилитацию», — написала пресс-служба «Минских Зубров» в соцсетях.
32-летний Ростислав Стефанович был задержан и избит в 2020 году. Его обвинили в участии в массовых беспорядках в Минске.
Позднее международными правозащитными организациями он был признан политзаключенным.
Источник: gazeta.ru
12:08 21/07/2021
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