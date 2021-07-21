Брестское «Динамо» добиралось до Пльзеня более 15 часов





«После выезда из Бреста в обед 19 июля и десятичасовой дороги, «сине-белые» прибыли в польский Вроцлав, пишет Трибуна, где остановились в Haston City Hotel.





Утром 20 июля все игроки, тренеры и администрация прошли тестирование на COVID-19 и отправились в Пльзень. Пятичасовой переезд завершился заселением в отель Courtyard by Marriott и вечерней тренировкой», – пишет пресс-служба клуба.





Отметим, что сегодня брестское «Динамо» проведет предматчевую тренировку. Игра с «Викторией» состоится 22 июля. Начало – в 20:00.





Напомним, летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. С самолета был снят журналист Роман Протасевич, в Беларуси против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков». Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Протасевич включен КГБ Беларуси в список лиц, причастных к терроризму.





После этого ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили беларусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Беларуси, а самолетам компании «Белавия» запрещено совершать полеты в определенные европейские страны.