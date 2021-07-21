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Самбо, муай-тай и кикбоксинг получили признание Международного олимпийского комитета

Международный олимпийский комитет на сессии в Токио проголосовал за признание шести международных спортивных федераций: Международного союза чирлидинга (ICU), Международной федерации ассоциаций муай-тай (IFMA), Международной федерации самбо (FIAS), Международной федерации айсштокспорта (IFI), Всемирной ассоциации организаций кикбоксинга (WAKO), Всемирной федерации лакросса (WL).


Об этом сообщает Inside the Games.

В трех из шести получивших олимпийский статус видов спорта — самбо, муай-тай и кикбоксинг — у белорусских спортсменов существуют давние медальные традиции, пишет Прессбол.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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