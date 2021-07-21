«На борту предлагают воду и сено»: на Олимпиаду вылетели белорусские лошади
Фото появилось в инстаграме Министерство спорта и туризма.
Публикация подписана так:
«Наши четвероногие олимпийцы вылетели в Токио. Им предстоит 20 часовой перелёт с дозаправкой в Абу-Даби. Лошадей в специальные боксы завели сами спортсмены, всадники полетят отдельно».
Известно, что лошадей зовут Карло-Гранде и Мартини (правда, непонятно, каких именно). На борту им предлагают воду и сено.
Отметим, Беларусь в конном спорте в Токио представят Александр Зеленко и Александр Фоминов.
08:43 21/07/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение