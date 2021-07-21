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«На борту предлагают воду и сено»: на Олимпиаду вылетели белорусские лошади

Фото появилось в инстаграме Министерство спорта и туризма.



Публикация подписана так:
 
«Наши четвероногие олимпийцы вылетели в Токио. Им предстоит 20 часовой перелёт с дозаправкой в Абу-Даби. Лошадей в специальные боксы завели сами спортсмены, всадники полетят отдельно». 
 
Известно, что лошадей зовут Карло-Гранде и Мартини (правда, непонятно, каких именно). На борту им предлагают воду и сено. 
 
Отметим, Беларусь в конном спорте в Токио представят Александр Зеленко и Александр Фоминов.
Blizko.by
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