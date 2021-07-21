







Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NBC.





"Это было решение, которое мы все приняли вместе. Мы знаем, что оно не идеальное для Олимпийских игр, но нет ничего идеального во время пандемии", - сообщила тренер Симоны Байлз Сесиль Ланди.





Тренер убеждена в том, что ей и ее команде удастся лучше контролировать их безопасности на фоне пандемии коронавируса в условиях отеля чем на территории Олимпийской деревни среди других спортсменов.





Стоит отметить, что недавно запасная сборной Америки Кара Икер получила положительный тест на коронавирус во время тренировочных сборов. Сейчас девушка находится в изоляции вместе с запасным Лиенном Вонгом.





В частности, по состоянию на 20 июля, в Токио выявили 80 случаев заболевания коронавирусом среди лиц, которые связаны с проведением Олимпийских игр.







