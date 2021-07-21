"Чемпионат": есть мнение, что Шкурин был бы основным в любой команде России, а вернувшись окрепшим, закрепился бы в основе ЦСКА
Автор "Чемпионата" отреагировал на слова агента Ильи Шкурина Валерия Исаева. Тот говорил, что ЦСКА почти сразу после перехода предложил белорусскому нападающему уйти в аренду в российский клуб. Белорус отказался. Спустя полтора года футболиста арендовало киевское "Динамо".
"Через месяц после перехода предложили уйти в аренду". Агент Шкурина — о карьере форварда в ЦСКА
По нашей информации, пишет Прессбол, в ЦСКА считают, что Шкурину следовало согласиться на эту аренду. Есть мнение, что Илья бы был основным в любой команде РПЛ, а вернувшись окрепшим, закрепился бы в основе ЦСКА", говорится в тексте.
07:54 21/07/2021
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