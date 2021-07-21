"Чемпионат": есть мнение, что Шкурин был бы основным в любой команде России, а вернувшись окрепшим, закрепился бы в основе ЦСКА

Автор "Чемпионата" отреагировал на слова агента Ильи Шкурина Валерия Исаева. Тот говорил, что ЦСКА почти сразу после перехода предложил белорусскому нападающему уйти в аренду в российский клуб. Белорус отказался. Спустя полтора года футболиста арендовало киевское "Динамо".