В Японии допустили отмену Олимпиады из-за коронавируса









Генеральный директор оргкомитета Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто не исключил возможную отмену главного спортивного события планеты из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.





Муто заявил, пишет Sputnik, что в случае резкого роста заболеваемости "ковидом" устроители игр будут вынуждены отменить соревнования, передает Sky Sports. "Мы не можем предсказать, какое будет количество случаев заражения коронавирусом. Мы подумаем о том, что нам следует делать, когда возникнет такая ситуация", — сказал японский функционер.





Напомним, по данным на утро 20 июля по минскому времени, было зафиксировано еще девять случаев заражения коронавирусом на Олимпийских играх.





Вирус был выявлен в результате тестирования как у иностранцев, так и у японцев – все они так и ли иначе связаны с проведением мероприятий Игр. Всего, начиная с 1 июля, среди людей, имеющих отношение к проведению Игр, был выявлен 71 инфицированный COVID-19, из них 31 заболевший – иностранные граждане.





Более того, сомнений в целесообразность проведения Олимпиады во время пандемии добавляет и скептицизм самих японцев, которые выступают против соревнований. Порядка 83 процентов населения Японии выразили категорическое несогласие с решением проводить игры в Токио.





Отметим, что со зрителями пройдет только 26 соревнований Олимпиады. Остальные 724 будут при пустых трибунах.





Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.