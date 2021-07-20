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Не взлетим, так заработаем? БАТЭ заработал на форварде не меньше 250 тысяч долларов»

Татур – о подробностях трансфера Скавыша

Фото football.by

Журналист Владислав Татур поделился подробностями о трансфере Максима Скавыша из БАТЭ в солигорский «Шахтер». 

«Мои источники утверждают, что БАТЭ заработал на форварде не меньше 250 тысяч долларов. Некоторые считают, что даже больше. При прочих равных это хорошая сделка по игроку, контракт был на исходе. По моей информации, «Шахтер» подписал Скавыша на 2.5-3.5 года. Для 31-летнего футболиста это роскошное предложение в возрасте, когда хочется подписать последний мощный контракт в карьере и обезопасить свое будущее», – написал журналист. 

Напомним, сегодня появилась официальная информация о переходе форварда в солигорский клуб. Скавыш попрощался с «Борисов-ареной» и местными болельщиками и дал первое интервью в новом клубе.
by.tribuna.com
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