+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Как живут в Олимпийской деревне белорусские спортсмены в условиях пандемии

В Токио практически все готово к началу соревнований. Члены делегаций постепенно заполняют Олимпийскую деревню, приспосабливаются жить, тренироваться и выступать в условиях пандемии.

Как живут в Олимпийской деревне белорусские спортсмены в условиях пандемии
Sputnik
Белорусские спортсмены постепенно прибывают в олимпийский Токио. Первое знакомство слегка напряженное и встревоженное: им еще не приходилось соревноваться на Играх в условиях мировой пандемии.
В аккредитационном центре обычно толчея. На нынешней Олимпиаде все иначе. Организаторы сделали так, чтобы минимизировать контакты членов делегаций. Очередей нет, никто никому в затылок не дышит. Процедура регистрации и получения ламинированного бейджа проходит быстро.

Фото с сайта НОК Беларуси


Внешне Олимпийская деревня выглядит как большой микрорайон с домами-близнецами. Те делегации, которые уже расселились, обозначили свое жилище национальными флагами. Так делается на всех Олимпиадах. Белорусская государственная символика тоже вывешена на балконах.
В комнатах светло, уютно, аскетично: кровать, тумбочка, стол, стул, кондиционер. На вполне себе уютных кроватях – стандартный набор для душа, а также мешки, в которые можно уложить белое или цветное белье, спортивную форму, чтобы затем сдать в стирку.

фото: Reuters

В огромной столовой представлены блюда европейской и азиатской кухонь. Все выглядит аппетитно. Каждое место отделено пластиковым экраном. Волонтеры внимательно следят за чистотой: они все время протирают столы, стулья, экраны, следят, чтобы после еды использованную посуду выбрасывали в специальные контейнеры с антисептиком.

Защитные маски носить нужно постоянно. За этим тоже следят.
Олимпиада в Токио стартует 23 июля. Большинство белорусских спортсменов будет прибывать в Японию за пять дней до стартов и убывать через несколько дней после выступлений. Осмотреть достопримечательности Токио они не смогут: строго запрещено из-за пандемии.
sputnik.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]