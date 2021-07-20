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В программу Олимпиады включен новый вид спорта

На очередной сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио было объявлено, что ски-альпинизм официально включен в программу зимних Олимпийских игр-2026 в Италии


Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В этом виде спорта будет разыграно пять комплектов медалей - индивидуальные соревнования и спринт у мужчин и женщин, а также смешанная эстафета.

В ски-альпинизме спортсменам нужно бежать на лыжах в гору, катиться с нее, идти пешком вместе со снаряжением, а также взбираться по ледяным скалам с помощью кошек.

Ски-альпинизм впервые представили на юношеских Олимпийских играх 2020 года в Лозанне. Ведущая страна в этом виде спорта - Италия, которая является многократным победителем общего зачета мирового первенства по ски-альпинизму. Основными конкурентами итальянских спортсменов станут команды Франции и Швейцарии. Россия ни разу не попадала в тройку победителей. 
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