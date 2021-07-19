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Автор музыки для церемонии открытия Игр уволился из-за скандала

Японский музыкант Кэйго Оямада отказался работать на церемонии открытия летних Олимпийских игра — 2020 в Токио из-за скандала, связанного с издевательствами над одноклассниками в детстве, сообщает агентство Kyodo.

«Я сделаю предложение об отставке всем членам организационного комитета. Благодарю за выраженные рекомендации и мнения и хотел бы отразить их в будущем поведении и образе мышления», — сказал композитор.

В Сети всплыли интервью 1994 и 1995 годов, в которых он рассказал о том, как издевался над сверстниками с особенностями развития. В частности, Оямада описывал, как запер одноклассника, обмотал его голову картонной коробкой и насыпал внутрь мел, завернул его в матрас и пинал, а также заставлял есть собственные фекалии.

Из-за этого жители Японии призвали его покинуть команду, которая ведет подготовку к церемонии открытия.

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год.

Ранее Оямада извинился за издевательства над одноклассниками.
Источник: gazeta.ru
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