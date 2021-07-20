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МОК изменил олимпийский девиз - впервые с 1894 года

Исполкомитет МОК одобрил предложение главы организации Томаса Баха изменить девиз Олимпийских игр.

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил предложение главы организации Томаса Баха изменить девиз Олимпийских игр. В слоган «Быстрее, выше, сильнее» добавили слово «вместе». Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на сайт комитета.

Изменения окончательно утвердят на ближайшей сессии МОК, которая пройдет во время Олимпиады в Токио. 

После этого девиз международных соревнований будет звучать «Быстрее, выше, сильнее — вместе». На латыни — Citius, altius, fortius — communis.

Очередные летние Олимпийские игры должны были пройти в столице Японии в прошлом году, однако их перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

В этом году соревнования проведут при пустых трибунах. Посмотреть выступления спортсменов вживую не смогут даже сами японцы.
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