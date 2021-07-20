+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Белорусский гроссмейстер Ковалев, выступающий под флагом ФИДЕ, вышел в 1/16 Кубка Мира

Международный гроссмейстер, лучший белорусский шахматист Владислав Ковалев (125, ФИДЕ), выступающий под флагом ФИДЕ, вышел в 1/16 финала Кубка Мира. В 1/32 финала беларус победил Бобби Ченга (436) из Австралии – 1,5:0,5.


В следующем раунде Ковалев встретится с Владимиром Федосеевым (42, Россия).

Добавим, пишет Трибуна, что на Кубке Мира сильнейшие шахматисты мира разыграют призовой фонд в размере 1 892 500 долларов и два приглашения в Турнир претендентов 2022.

Напомним, ранее Ковалев отказался играть в чемпионате Беларуси из-за требования подписать «дополнительное соглашение» к контракту,  а также публично выражал соболезнования родным погибшего Романа Бондаренко. В январе гроссмейстер покинул Беларусь. 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]