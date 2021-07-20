Белорусский гроссмейстер Ковалев, выступающий под флагом ФИДЕ, вышел в 1/16 Кубка Мира
Международный гроссмейстер, лучший белорусский шахматист Владислав Ковалев (125, ФИДЕ), выступающий под флагом ФИДЕ, вышел в 1/16 финала Кубка Мира. В 1/32 финала беларус победил Бобби Ченга (436) из Австралии – 1,5:0,5.
В следующем раунде Ковалев встретится с Владимиром Федосеевым (42, Россия).
Добавим, пишет Трибуна, что на Кубке Мира сильнейшие шахматисты мира разыграют призовой фонд в размере 1 892 500 долларов и два приглашения в Турнир претендентов 2022.
Напомним, ранее Ковалев отказался играть в чемпионате Беларуси из-за требования подписать «дополнительное соглашение» к контракту, а также публично выражал соболезнования родным погибшего Романа Бондаренко. В январе гроссмейстер покинул Беларусь.
09:24 20/07/2021
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