



Предстоящая сессия МОК станет 138-й по счету, в олимпийский год она традиционно предваряет старт Игр — церемония открытия токийской Олимпиады состоится 23 июля, пишет "Прессбол".





На заседании члены МОК оценят готовность Японии к Играм и обсудят главный вызов, с которым столкнулись организаторы при подготовке к соревнованиям, — пандемию коронавируса. Случаи обнаружения инфекции у приезжающих в Токио участников Олимпиады фиксируются ежедневно на протяжении последней недели.





Во второй день заседания знаковым событием станет выбор столицы летних Олимпийских игр 2032 года. Исполком МОК в прошлом месяце рекомендовал сессии утвердить единственного претендента — австралийский Брисбен.















