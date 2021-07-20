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На сессии МОК обсудят готовность Токио к Олимпиаде и выберут столицу Игр 2032 года

Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) пройдет с 20 по 21 июля. На заседании высшего руководящего органа олимпийского движения обсудят готовность Токио к Олимпиаде и выберут столицу Игр 2032 года.


Предстоящая сессия МОК станет 138-й по счету, в олимпийский год она традиционно предваряет старт Игр — церемония открытия токийской Олимпиады состоится 23 июля, пишет "Прессбол".

На заседании члены МОК оценят готовность Японии к Играм и обсудят главный вызов, с которым столкнулись организаторы при подготовке к соревнованиям, — пандемию коронавируса. Случаи обнаружения инфекции у приезжающих в Токио участников Олимпиады фиксируются ежедневно на протяжении последней недели.

Во второй день заседания знаковым событием станет выбор столицы летних Олимпийских игр 2032 года. Исполком МОК в прошлом месяце рекомендовал сессии утвердить единственного претендента — австралийский Брисбен.
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