+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Арина Соболенко: «Мечтаю выиграть медаль на ОИ и сделаю все, чтобы воплотить эту мечту. Я никого не боюсь»

Спортсменка хочет, чтобы Беларусь гордилась ею.

Арина Соболенко: «Мечтаю выиграть медаль на ОИ и сделаю все, чтобы воплотить эту мечту. Я никого не боюсь»
Арина Соболенко. Фото: wimbledon.com
Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от своего выступления на Олимпиаде в Токио.

«Для меня это первая Олимпиада, новый вызов. Я очень рада, что могу представлять свою страну и свой народ – сильных людей, которые могут преодолеть что угодно. Хочу, чтобы Беларусь мною гордилась. Для меня это очень важно.

Конечно, я мечтаю выиграть медаль и сделаю все, чтобы воплотить эту мечту. Я никого не боюсь», – сказала Соболенко.

Изначально Арина должна была сыграть и в парном разряде на турнире, пишет sportarena.by, однако Виктория Азаренко отказалась от участия в Играх.

Теннисные соревнования на Олимпиаде в Токио пройдут с 24 июля по 1 августа.
Источник: Влад Воронин
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]