Арина Соболенко: «Мечтаю выиграть медаль на ОИ и сделаю все, чтобы воплотить эту мечту. Я никого не боюсь»
Спортсменка хочет, чтобы Беларусь гордилась ею.
Арина Соболенко. Фото: wimbledon.com
Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от своего выступления на Олимпиаде в Токио.
«Для меня это первая Олимпиада, новый вызов. Я очень рада, что могу представлять свою страну и свой народ – сильных людей, которые могут преодолеть что угодно. Хочу, чтобы Беларусь мною гордилась. Для меня это очень важно.
Конечно, я мечтаю выиграть медаль и сделаю все, чтобы воплотить эту мечту. Я никого не боюсь», – сказала Соболенко.
Изначально Арина должна была сыграть и в парном разряде на турнире, пишет sportarena.by, однако Виктория Азаренко отказалась от участия в Играх.
Теннисные соревнования на Олимпиаде в Токио пройдут с 24 июля по 1 августа.
Источник: Влад Воронин
07:54 20/07/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение