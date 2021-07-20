Кристина Тимановская: Кастер Семеня не виновата — это заложено генетически
Белорусская спринтерша Кристина Тимановская рассказала Анастасии Чуевской, как относится к Кастер Семене.
Кастер Семеню видели вблизи? Как относитесь к таким людям?
С Кастер Семеней никогда не пересекалась. Но я думала: если бы стояла рядом с девушкой, которая превосходит меня в гормональном фоне, получился бы нечестный спор. Было бы вдвойне обидно, что я проигрываю только по природе своей. Хотя понимаю: она в этом не виновата — это заложено генетически, пишет Прессбол.
07:35 20/07/2021
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