+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Белтелерадиокомпания запланировала 250 часов прямых трансляций Олимпийских игр в Токио

С 23 июля по 8 августа столица Японии принимает XXXII летние Олимпийские игры, перенесенные с 2020 на 2021 год из-за коронавирусной пандемии.

 Телеканалы медиахолдинга предоставят болельщикам 250 часов прямого эфирного времени спортивных состязаний и ежедневный дайждест Олимпиады, а в эфире Белорусского радио по случаю старта Игр пройдет тематический радиодень. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

23 июля торжественная церемония открытия XXXII летней Олимпиады на Национальном олимпийском стадионе в Токио даст официальный старт Играм, которые впервые в истории пройдут в режиме строгих ограничений. Тем не менее увидеть торжественную церемонию в прямом эфире смогут зрители телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 5" в 14.00 по минскому времени. Спортивный канал медиахолдинга для удобства болельщиков предложит дополнительный показ открытия планетарного форума вечером в 22.30.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]