Телеканалы медиахолдинга предоставят болельщикам 250 часов прямого эфирного времени спортивных состязаний и ежедневный дайждест Олимпиады, а в эфире Белорусского радио по случаю старта Игр пройдет тематический радиодень. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.





23 июля торжественная церемония открытия XXXII летней Олимпиады на Национальном олимпийском стадионе в Токио даст официальный старт Играм, которые впервые в истории пройдут в режиме строгих ограничений. Тем не менее увидеть торжественную церемонию в прямом эфире смогут зрители телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 5" в 14.00 по минскому времени. Спортивный канал медиахолдинга для удобства болельщиков предложит дополнительный показ открытия планетарного форума вечером в 22.30.



