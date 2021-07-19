Отмечается, что поплавки были установлены для того, чтобы предотвратить возникновение волн на поверхности, однако под тяжестью прикрепившихся к ним устриц, они начали тонуть.

Буи, развернутые на водной трассе на протяжении 5,6 км, пришлось либо вытаскивать на берег и очищать там, либо делать это в воде с помощь дайверов. По данным ВВС, стоимость такого обслуживания составила $1,28 млн, в общей сложности было извлечено 14 тонн устриц.





The Sea Forest Waterway has a weighty and expensive problem





Моллюски оказались устрицами магаки, которые очень популярны в Японии зимой. Однако, как заявил представитель команды, работавшей над устранением проблем, в пищу выловленных устриц употреблять не будут, так как это может повлечь за собой проверки со стороны контролирующих органов.





Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.























