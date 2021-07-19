Роналду может перейти во французский клуб





Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на L'Équipe. По данным источника, в обратном направлении может отправиться аргентинский форвард Мауро Икарди.





Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 132 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 911 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.





Мауро Икарди выступает в составе «ПСЖ» с 2019 года. В составе французского клуба аргентинец сыграл 62 матча, в которых отличился 28 раз. За свою карьеру Икарди забил 168 мячей в 318 играх.





Икарди перешел в «ПСЖ» в 2019 году на правах аренды с обязательным правом выкупа за € 80 млн.





Контракт Роналду с «Ювентусом» истекает в 2022 году.





Transfermarkt оценивает Икарди в 40 миллионов евро, а Роналду — в 45 миллионов.





Ранее Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы.